TOKİ İzmir kura çekimi takvimi 2026: TOKİ İzmir kuraları ne zaman ve hangi tarihte çekilecek, kura sonucu ne zaman açıklanacak?
TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu. Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. Peki TOKİ İzmir kuraları ne zaman ve hangi tarihte çekilecek, kura sonucu ne zaman açıklanacak?
TOKİ İzmir kura çekimi tarihi açıklandı. İzmir'de ikameti olan ve başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, TOKİ 2026 İzmir kura tarihine odaklandı. Peki TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman ve hangi tarihte çekilecek, kura sonucu ne zaman açıklanacak?
İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre İzmir'de kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek.
TOKİ İZMİR'DE NEREDE, KAÇ KONUT YAPACAK?
Merkez (Menemen): 15,000
Aliağa: 1,200
Bergama: 740
Dikili: 500
Foça: 1,000
Güzelbahçe: 250
Karaburun: 80
Kemalpaşa: 1,000
Seferihisar: 500
Selçuk: 500
Urla (Güzelbahçe): 250
