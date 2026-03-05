Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İzmir kura çekimi tarihi: TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?

        TOKİ İzmir kura çekimi tarihi: TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de yapılacak kura çekimi için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir'de yapılacak kura çekimi tarihi bakanlık tarafından açıklandı. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesinin açıklanacağı tarih...

        Giriş: 05.03.2026 - 19:26
        1

        TOKİ İzmir kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İzmir genelinde 21 bin 20 konut inşa edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, TOKİ İzmir kura sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Kura çekimi öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesi açıklandı. TOKİ İzmir kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sisteminden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İzmir kura çekim tarihi...

        2

        İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre İzmir'de kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek.

        3

        TOKİ İZMİR KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ YAYINLANDI

        TOKİ tarafından İzmir’de 21 bin 20 konut inşa edilecek. İzmir kurası için başvuran vatandaşları kapsayan isim listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklarayak başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler listesine ulaşabilirsiniz.

        TOKİ İZMİR KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet sisteminden görüntülenebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İLÇE İLÇE İZMİR TOKİ DAĞILIMI

        Merkez (Menemen): 15,000

        Aliağa: 1,200

        Bergama: 740

        Dikili: 500

        Foça: 1,000

        Güzelbahçe: 250

        Karaburun: 80

        Kemalpaşa: 1,000

        Seferihisar: 500

        Selçuk: 500

        Urla (Güzelbahçe): 250

        6

        TOKİ İZMİR KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        500 bin konut projesinin anahtar teslimlerine dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
