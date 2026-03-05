TOKİ İzmir kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ sosyal konut projesi kapsamında İzmir genelinde 21 bin 20 konut inşa edilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, TOKİ İzmir kura sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Kura çekimi öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesi açıklandı. TOKİ İzmir kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sisteminden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İzmir kura çekim tarihi...