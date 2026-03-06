Ev Sahibi Türkiye sloganıyla hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda İzmir kura çekim töreni, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde inşa edilecek toplam 21 bin 20 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Peki, TOKİ İzmir kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 6 Mart 2026 TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…