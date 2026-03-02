TOKİ İzmir kura tarihi açıklandı! TOKİ İzmir kurası ne zaman, ayın kaçında?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'e ayrılan 21 bin 20 konut için kura heyecanı başladı. Başvuru sürecini tamamlayan ve şartları sağlayan binlerce vatandaş, 11 ilçede inşa edilecek konutlar için yapılacak kura çekiminin tarihine odaklandı. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İzmir isim listesi ve sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan 500 Bin Sosyal Konut hamlesinde gözler bu kez İzmir’e çevrildi. Resmi verilere göre kent genelinde 21 bin 20 konut inşa edilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar için kura takvimi netleşirken, “TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?”, “İsim listesi nasıl sorgulanır?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte İzmir’de 11 ilçeyi kapsayan proje ve kura sürecine dair tüm detaylar...
İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, AÇIKLANDI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre İzmir'de kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek.
TOKİ İZMİR KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ YAYINLANDI
TOKİ tarafından İzmir’de 21 bin 20 konut inşa edilecek. İzmir kurası için başvuran vatandaşları kapsayan isim listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklarayak başvuruları kabul edilenler ve reddedilenler listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet sisteminden görüntülenebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
İLÇE İLÇE İZMİR TOKİ DAĞILIMI
Merkez (Menemen): 15,000
Aliağa: 1,200
Bergama: 740
Dikili: 500
Foça: 1,000
Güzelbahçe: 250
Karaburun: 80
Kemalpaşa: 1,000
Seferihisar: 500
Selçuk: 500
Urla (Güzelbahçe): 250
TOKİ İZMİR KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
500 bin konut projesinin anahtar teslimlerine dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.