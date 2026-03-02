Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan 500 Bin Sosyal Konut hamlesinde gözler bu kez İzmir’e çevrildi. Resmi verilere göre kent genelinde 21 bin 20 konut inşa edilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar için kura takvimi netleşirken, “TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman?”, “İsim listesi nasıl sorgulanır?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte İzmir’de 11 ilçeyi kapsayan proje ve kura sürecine dair tüm detaylar...