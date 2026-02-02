TOKİ Kahramanmaraş kura tarihi belli oldu! TOKİ Şubat kura takvimine göre Kahramanmaraş kurası ne zaman?
TOKİ, 500 bin konut projesi doğrultusunda her hafta il il kura çekimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Şubat ayının ilk haftasına girilmesiyle birlikte güncel kura takvimi yayınlandı. 8 bin 195 konutun inşa edileceği Kahramanmaraş kura tarihi belli oldu. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kurası ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak, isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…
Yüzyılın Konut Projesi ile il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 2-8 Şubat kura takvimini paylaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş kura çekim tarihi belli oldu. TOKİ Kahramanmaraş kurası sonucunda 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Kahramanmaraş Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat), Elbistan, Afşin, Pazarcık gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kurası hangi gün, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte ayrıntılar haberimizde…
TOKİ KAHRAMANMARAŞ’TA 8 BİN 195 KONUT İNŞA EDİYOR
500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Kahramanmaraş’ta 8 bin 195 konut hayata geçirecek. Kura için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ’nin web sitesinden yayınlandı.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURASI KABUL VE RED İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURASI NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanan 2-8 Şubat TOKİ kura takvimi ile Kahramanmaraş kura tarihi belli oldu.
Takvim kapsamında TOKİ Kahramanmaraş kurası, 5 Şubat Perşembe günü saat 11.00’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Vatandaşlar TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişini, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ’nin Kahramanmaraş’ta inşa edeceği 8 bin 196 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:
Kahramanmaraş Merkez’de (Dulkadiroğlu, Onikişubat) 4 bin 800,
Elbistan’da 1.500,
Afşin’de 600,
Pazarcık’ta 400,
Türkoğlu’nda 350,
Nurhak’ta 250,
Göksun’da 180,
Andırın’da 50,
Ekinözü’nde 35,
Çağlayancerit’te 30 konut inşa edilecek.
TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.