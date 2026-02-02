Yüzyılın Konut Projesi ile il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 2-8 Şubat kura takvimini paylaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş kura çekim tarihi belli oldu. TOKİ Kahramanmaraş kurası sonucunda 8 bin 195 konutun hak sahipleri belirlenecek. Kahramanmaraş Merkez (Dulkadiroğlu, Onikişubat), Elbistan, Afşin, Pazarcık gibi birçok ilçede konut hayata geçirilecek. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kurası hangi gün, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte ayrıntılar haberimizde…