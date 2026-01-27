TOKİ Kilis kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi ile Kilis kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Kilis'te inşa edilecek 1170 konut için hak sahipliği belirleme kurası 27 Ocak 2026 Salı bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Kilis kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Kilis kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 27 Ocak 2026 TOKİ Kilis kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün Kilis için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Kilis kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte, 27 Ocak 2026 TOKİ Kilis kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kilis kura çekimi, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00'de başlayacak.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kilis kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kilis kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
KİLİS’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kilis’in Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde toplam 1170 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 800
Elbeyli 100
Musabeyli 170
Polateli 100
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.