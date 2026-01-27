Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ Kilis 1170 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Kilis kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?

        TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi ile Kilis kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Kilis'te inşa edilecek 1170 konut için hak sahipliği belirleme kurası 27 Ocak 2026 Salı bugün çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Kilis kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Kilis kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 27 Ocak 2026 TOKİ Kilis kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün Kilis için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Kilis kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. İşte, 27 Ocak 2026 TOKİ Kilis kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…

        2

        TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Kilis kura çekimi, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00'de başlayacak.

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

        3

        TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kilis kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kilis kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KİLİS’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kilis’in Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde toplam 1170 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 800

        Elbeyli 100

        Musabeyli 170

        Polateli 100

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        Kartalkaya'nın birinci sanığına ait! Lüks otelde ruhsata aykırı yapı!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!