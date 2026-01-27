Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 1170 konut TOKİ Kilis kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Kilis kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kilis 1170 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        27 Ocak 2026 Salı günü Kilis'te TOKİ kura heyecanı yaşandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kilis'te inşa edilecek 1170 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Peki, TOKİ Kilis kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 27 Ocak 2026 TOKİ Kilis kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Giriş: 27.01.2026 - 13:08 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:08
        1

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Kilis etabının kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 27 Ocak 2026 Salı günü çekildi. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 1170 konutun asil ve yedek listeleri belli oldu. TOKİ Kilis kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 27 Ocak 2026 TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Kilis kura çekimi, 27 Ocak 2026 Salı günü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ KİLİS KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kilis kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kilis kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden erişime açılacak. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KİLİS KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KİLİS’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kilis’in Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde toplam 1170 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 800

        Elbeyli 100

        Musabeyli 170

        Polateli 100

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
