TOKİ 500 Bin Kiralık Sosyal Konut Projesi detayları netleşiyor! İşte 3 soruda TOKİ Sosyal Konut Projesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan çalışma ile Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da başlatılacak. Piyasa rayicinin altında kiraya verilecek bu evler için hak sahipleri kura ile belirlenecek, kontrat süresi sonunda konutlar bakım yapılarak yeni hak sahiplerine kiralanacak. İşte, tüm detaylarıyla TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi
TOKİ, “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında 81 ilde güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edecek. Proje ile birlikte Türkiye’de ilk kez kiralık sosyal konut modeli hayata geçirilecek. Belirli kesimler için kontenjan ayrılacak projede, evler piyasa değerinin altında kiraya verilecek ve düzenli denetime tabi olacak. Hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek, kira sözleşmesi biten konutlar bakım sonrası yeniden ihtiyaç sahiplerine sunulacak. Peki, kiraya verme şartları neler, kimler konut projesinden yararlanabilecek?
TOKİ'DEN 500 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.
500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Böylece, Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçmiş olacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE KİRAYA VERME UYGUMALASI NASIL OLACAK?
Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.
Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.
Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.
HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?
TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.
BELİRLENEN KESİMLER İÇİN ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK
Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.