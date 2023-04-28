TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın izleme ekranı, tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında başvuru işlemlerini tamamlayanlar tarafından takip ediliyor. TOKİ Kocaeli arsa kura çekilişinin ardındanKandıra ve Körfez ilçelerinde toplamda bin 500 müstakil arsanın hak sahipleri belirlenecek. 28 Nisan 2023 Cuma TOKİ arsa kura çekimi canlı izleme ekranı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilecek. İşte 28 Nisan TOKİ Kocaeli arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...