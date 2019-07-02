TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile başlıyor. Bugün Başakşehir Ayazma, Hoşdere'de yapılacak konutlar için kura çekimi yapılacak. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkisinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlenmişti. TOKİ'nin bugünki kura çekilişini canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Başakşehir kura çekimi canlı yayını saat 10.00'da başladı.

TOKİ KURA SONUÇLARI

NOT :

"50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İstanbul Başakşehir Ayazma Projesinde 2+1 nitelikli 200 adet ve 3+1 nitelikli 111 adet olmak üzere toplam 311 adet konut için başvuru alınmıştır. Ancak, söz konusu proje 2+1 nitelikli 162 adet ve 3+1 nitelikli 88 adet olmak üzere toplam 250 adet konut olarak revize edilmiş olup, 2 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek kurada bu konut adetleri esas alınacaktır."

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TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Ümraniye'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haldun Alagaş Spor Kompleksinde, Bakırköy 5. noterliği denetiminde gerçekleştirilen çekiliş, TOKİ'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Projeye 102 bin 826 geçerli başvuru gerçekleşirken, 500 konutun 250'si "2+1", 250'si ise "3+1" nitelikte satışa sunuldu. Her iki konut tipinin 25'i şehit aileleri ve gazilere, 13'ü engellilere, 63'ü emeklilere, 149'u da normal vatandaşlara ayrıldı.

Bu kapsamda, projeye 223 şehit yakını ve gazi, 5 bin 561 engelli, 17 bin 151 emekli ile 79 bin 891 normal başvuru yapıldı. Başvuruların bin 424'ü ise geçersiz sayıldı.

Kura çekiminde adı okunan vatandaşlar mutluluklarını yakınlarıyla paylaşarak, büyük sevinç yaşadı.

Emekli kategorisinde 2+1 tipi konutun hak sahibi olan 69 yaşındaki Sallı Baylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu vurguladı. Baylan, "Allah'ım herkesi mutlu etsin inşallah. Çok sevindim, çok şükür." diye konuştu.

Evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Dikbudak ise, "Şoför olarak çalışıyorum. Çok sevinçliyim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Aileme daha telefon açmadım. Sürpriz olsun. Umarım hak eden herkese çıkar." ifadelerini kullandı.

Hak sahibi 68 yaşındaki Güzel Yolcu da, "30 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Daha önce hiç evim olmadı. Çok duygulandım, çok mutlu oldum, çok sevindim. Allah cümlesine de nasip etsin. Kirada yaşıyordum. Evdekilere haber verdim. Sevindiler, hayırlı olsun dediler." şeklinde konuştu.

TOKİ'DE SIKÇA SORULAN SORULAR

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Engelli vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

18 yaşını tamamlamış olup %40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza, satışa sunulan konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılmakta ve hak sahipleri kura ile belirlenmektedir. Kura sonucu hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile tekrar kuraya tabi tutulma hakkına sahiptir.

Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.