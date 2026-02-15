Canlı
        TOKİ KURA ÇEKİMİ 16-22 ŞUBAT TARİHLİ YENİ İLLER AÇIKLANDI! 2026 Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu, kura sonuçları ne zaman açıklanır?

        TOKİ kura çekimi 16-22 Şubat tarihli yeni iller açıklandı! Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu, kura sonuçları ne zaman açıklanır?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen TOKİ kura takvimi il il duyuruluyor. Dar gelirli ailelerin başvuru yaptığı ardından kura çekimine katıldığı sosyal konut projesinde kura sonuçları e devlet ekranında sorgulayabiliyor. İstanbul'da 1 milyon 235 bin 169, Ankara'da 287 bin 94, İzmir'de ise 221 bin 921 başvurunun alındığı TOKİ kura çekilişinde, 1+1 ve 2+1 evler sahiplerini bulacak. Bugün Eskişehir ve Karaman ilimiz için kuralar çekiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu mu, kura sonucu ne zaman açıklanır?

        Giriş: 15.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 15.02.2026 - 10:48
        TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. Her hafta il il kuraların yapılacağı tarih duyuruluyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kurası belli oldu mu? İşte, güncel ve yeni TOKİ kura çekimi takvimi 2026

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.

        YENİ HAFTA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

        16-22 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

        Yeni haftanın takvimi şu şekilde:

        ESKİŞEHİR

        Tarih: 16 Şubat 2026

        Saat: 11.00

        Yer: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu

        KARAMAN

        Tarih: 16 Şubat 2026

        Saat: 15.00

        Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

        SAKARYA

        Tarih: 17 Şubat 2026

        Saat: 11.00

        Yer: Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi

        KONYA

        Tarih: 17 Şubat 2026

        Saat: 11.00

        Yer: Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu

        DİYARBAKIR

        Tarih: 19 Şubat 2026

        Saat: 11.00

        Yer: Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu

        * İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa TOKİ kura çekimi kura tarihi ise henüz açıklanmadı.

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
