1 milyon 211 bin 514 kişinin başvurduğu TOKİ kurası 24 Şubat tarihi ile İzmir'de çekilmeye başladı. 81 ilde kuraların olacağı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek olan çekilişler 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. Sonuçlar E-devlet aracılığı ile öğrenilecek. Noter huzurunda gerçekleşecek olan kura hangi ilde hangi tarihte çekilecek? İşte illere göre TOKİ kura çekimi tarihleri...

TOKİ 2020 KURA ÇEKİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

İZMİR:

İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 24 Şubat 2020 Pazartesi

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 25 Şubat 2020 Salı

İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 26 Şubat 2020 Çarşamba

İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 27 Şubat 2020 Perşembe

İSTANBUL:

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.): 16 Mart 2020 Pazartesi

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ: 18 Mart 2020 Çarşamba

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ: 20 Mart 2020 Cuma

ANKARA:

ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba

ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 20 Mayıs 2020 Çarşamba

DİĞER İLLER İÇİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

24 Şubat tarihi ile başlayan kura çekimi 30 Haziran'a kadar tüm illerde devam edecek. İllere göre kura tarihini öğrenmek için TOKİ'nin resmi sitesinden "hak sahipliği belirleme kura takvimi" kısmından tarihlere bakabilirsiniz. Bazı illerde ise başvuru sayısı az olduğundan dolayı hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecektir.