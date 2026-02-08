TOKİ kura sonuçları il il açıklanıyor! 50 ilde hak sahipleri belli oldu: İşte TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
''Ev Sahibi Türkiye'' sloganıyla hayata geçirilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Geride kalan 6 haftada tam 50 ilde hak sahibi belirleme kurası çekildi. 29 Aralık-8 Şubat tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerle 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi iki kanal üzerinden yapılabiliyor. İşte 2026 TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları için hayata geçirilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimleri devam ediyor. 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’nde 29 Aralık-8 Şubat tarihleri arasında toplam 50 ilin kurası çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan çekilişler sonucunda 177 bin 126 sosyal konut hak sahiplerini buldu. İl il TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte 2026 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…
YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE 50 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı.
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 7 Şubat Cumartesi günü Kırıkkale’de 1736, Yalova'da 1805 konutun kura çekimiyle devam etti.
TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER LİSTESİ
29 Aralık-8 Şubat tarihleri arasında; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale'de kuralar çekildi.
Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
YENİ HAFTADA 7 İLDE 25 BİN 985 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında 7 ilde 25 bin 985 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 9-15 Şubat 2026 haftasının kura çekim takvimini paylaştı.
Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda ‘’Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız!’’ ifadelerini kullandı.
9-15 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre;
9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858 ve Kütahya’da 3 bin 592,
10 Şubat Salı Bilecik’te 1419,
11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753,
12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950,
13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865 ve Balıkesir’de 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek.
15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.
Adaylar, sonuç sayfasında başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını aynı gün içinde öğrenebiliyor.
Kırmızı renkli illere tıklandığında ilgili kura sonucu sayfası yeni sekmede açılıyor. Gri renkte gösterilen illerin kura sonuçları ise henüz belli olmadı.
Ayrıca kura sonuçları noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.