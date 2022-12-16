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TOKİ kura sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

TOKİ Sosyal Konut kura çekimleri, il il kademeli olarak devam ediyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ilin kura sonuçları belli oluyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekilişi isim listesi, TC kimlik numarası ile sorgulanıyor. İşte, TOKİ kura çekilişi canlı izleme ve sorgulama ekranı...

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  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ sonuçları sorgulama ekranı isim listesi canlı yayın izle

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi il il çekilişleri devam ederken gözler TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranına çevrildi.  İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla beklenirken başvuruda bulunan adaylar kura çekimi sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 2+1 ve 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...
  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ sonuçları sorgulama ekranı isim listesi canlı yayın izle

    TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

    15-16 Aralık Ordu 2 bin 50 Konut

    16-18 Aralık Sivas 2 bin 706 konut

    17 Aralık Giresun 1550 konut

    19 Aralık Tokat 1500 konut
  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ sonuçları sorgulama ekranı isim listesi canlı yayın izle

    TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ sonuçları sorgulama ekranı isim listesi canlı yayın izle

    TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ sonuçları sorgulama ekranı isim listesi canlı yayın izle

    TOKİ KURALARI 7 KASIM'DA BAŞLADI!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

    2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.
  • TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? TOKİ sonuçları sorgulama ekranı isim listesi canlı yayın izle

    TOKİ KURALARI NASIL CANLI İZLENİR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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