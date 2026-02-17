Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ kura takvimi güncel liste 2026: İl il ve Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        TOKİ kura takvimi güncel liste 2026: İl il TOKİ sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura takvimini duyurmaya devam ediyor. TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranından sorgulanabilecek. Peki TOKİ kura takvimi tamamı açıklandı mı, kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ kura takvimi güncel liste 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 13:33 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ kura takvimi güncel liste halinde belli oluyor. En son TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 16-22 Şubat 2026 haftasının kura takvimi netleşti. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş TOKİ kura çekimi tarihi ve il il kura takvimine odaklandı. Bu haftaki kura çekiminde Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa gibi iller var. İşte, yeni TOKİ kura çekimi takvimi

        2

        İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

        TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL 2026

        18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8.190 ve Kırklareli'de 2.255,

        19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12.165,

        20 Şubat Cuma Adana'da Çanakkale'de 3.276 ve Gaziantep'te 13.890,

        21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17.255 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konut sahibini bulmuş olacak.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        MERSİN

        Tarih: 18 Şubat Çarşamba

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        KIRKLARELİ

        Tarih: 18 Şubat Çarşamba

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        DİYARBAKIR

        Tarih: 19 Şubat Perşembe

        Saat: 11.00

        Yer: Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu

        ADANA

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        3

        ÇANAKKALE

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        GAZİANTEP

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        BURSA

        Tarih: 21 Şubat Cumartesi

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

        5

        TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

        Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

        6

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        7
        8
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!