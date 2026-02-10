Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 3 bin 592 konut TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Kütahya kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kütahya 3 bin 592 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya'da kura çekimi 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Kütahya'da inşa edilecek 3 bin 592 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Kütahya kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 9 Şubat 2026 TOKİ Kütahya kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 08:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:26
        1

        TOKİ, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Kütahya projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 3 bin 592 konutun asil ve yedek hak sahipleri belli oldu. TOKİ Kütahya kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 9 Şubat 2026 TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Kütahya kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kütahya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kütahya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KÜTAHYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kütahya’nın Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçelerinde toplam 3 bin 592 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1174

        Merkez Seyitömer 47

        Altıntaş 200

        Aslanapa 96

        Çavdarhisar 70

        Domaniç 70

        Domaniç Çukurca 47

        Dumlupınar 47

        Emet 96

        Gediz 200

        Gediz Eskigediz 47

        Gediz Gökler 47

        Gediz Yenikent 47

        Hisarcık 63

        Pazarlar 70

        Simav 250

        Simav Akdağ 47

        Simav Çitgöl 47

        Simav Demirci 47

        Simav Kuşu 47

        Simav Naşa 47

        Şaphane 70

        Tavşanlı 575

        Tavşanlı Kuruçay 47

        Tavşanlı Tepecik 47

        Tavşanlı Tunçbilek 47

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
