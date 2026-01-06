TOKİ Mardin kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Mardin 5 bin 357 konut kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Mardin ve Ağrı illeri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Mardin TOKİ kurası ile Merkez, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur ilçelerinde inşa edilecek toplam 5 bin 357 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Mardin kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Mardin kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Mardin kura çekimi canlı izle ekranı…
TOKİ MARDİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Mardin kura çekimi, 6 Ocak 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Saat 11:00'de başlayacak çekiliş, Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda yapılacak.
TOKİ MARDİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Mardin kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Mardin kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
MARDİN'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Mardin’in Merkez, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur ilçelerinde toplam 5 bin 357 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Artuklu) 2500
Dargeçit 160
Derik 700
Mazıdağı 500
Midyat 700
Nusaybin 700
Ömerli 47
Savur 50
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.