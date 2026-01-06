Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ MARDİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2026: Mardin TOKİ kurası nereden izlenir? TOKİ Mardin 5 bin 357 konut kura sonuçları sorgulama ekranı

        TOKİ Mardin kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Mardin 5 bin 357 konut kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları devam ediyor. Açıklanan takvime göre bugün Mardin ve Ağrı için TOKİ kura çekilişi yapılacak. Mardin TOKİ kurası ile şehirde inşa edilecek toplam 5 bin 357 konut için asil ve yedek listeler belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Mardin kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Mardin kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak, nereden izlenir? İşte 6 Ocak 2026 TOKİ Mardin kura çekimi canlı izle ekranı.

        Giriş: 06.01.2026 - 10:28 Güncelleme: 06.01.2026 - 10:28
        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri il il belirleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Mardin ve Ağrı illeri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Mardin TOKİ kurası ile Merkez, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur ilçelerinde inşa edilecek toplam 5 bin 357 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş sonrası TOKİ Mardin kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Mardin kura çekilişi nereden izlenir? İşte, TOKİ Mardin kura çekimi canlı izle ekranı…

        TOKİ MARDİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Mardin kura çekimi, 6 Ocak 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11:00'de başlayacak çekiliş, Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda yapılacak.

        TOKİ MARDİN KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Mardin kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ MARDİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Mardin kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        MARDİN'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Mardin’in Merkez, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur ilçelerinde toplam 5 bin 357 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Artuklu) 2500

        Dargeçit 160

        Derik 700

        Mazıdağı 500

        Midyat 700

        Nusaybin 700

        Ömerli 47

        Savur 50

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
