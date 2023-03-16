Gözler Nevşehir Merkez arsa kuralarına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim projemizle 85 günde 71 ilimizde 182 bin 599 yuvamızın sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var." ifadeleri ile TOKİ arsa kuralarının başladığını açıklamıştı. İşte, Nevşehir TOKİ arsaları ile 700 müstakil arsa için yapılan çekilişin sonuçları ve canlı yayın izleme sayfası...