TOKİ 500 bin konut projesi ile Ordu’da 3 bin 334 konut sahiplerini bulacak. Ordu Merkez (Altınordu), Fatsa, Ünye, Gölköy, Korgan, Kabadüz gibi birçok ilçede konutlar inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yayınladığı güncel kura takvimi ile Ordu kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Ordu kurası ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar...