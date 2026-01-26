Habertürk
Habertürk
        TOKİ Ordu kurası tarihi belli oldu mu, ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? TOKİ Ordu kurası ilçe kontenjan dağılımı

        TOKİ Ordu kura tarihi belli oldu! 500 bin konut projesi ile Ordu kurası ne zaman yapılacak?

        TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 500 bin sosyal konut kura çekilişleri yapılmaya devam ediyor. Her hafta kura takvimi güncellenirken Ordu kurasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TOKİ Ordu kurası sonucunda toplam 3 bin 334 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Ordu kura tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:31
        1

        TOKİ 500 bin konut projesi ile Ordu’da 3 bin 334 konut sahiplerini bulacak. Ordu Merkez (Altınordu), Fatsa, Ünye, Gölköy, Korgan, Kabadüz gibi birçok ilçede konutlar inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yayınladığı güncel kura takvimi ile Ordu kura tarihi belli oldu. Bu kapsamda “TOKİ Ordu kurası ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?” soruları yanıt buldu. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        TOKİ ORDU KURASI İLE 3 BİN 334 KONUT İNŞA EDİLİYOR

        TOKİ’nin 500 bin konut projesi kapsamında Ordu’da 3 bin 334 konut hayata geçirilecek. TOKİ Ordu kurası için başvuran binlerce vatandaşlar, kabul ve red listesine TOKİ’nin web sitesinden ulaşabilir.

        TOKİ ORDU KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TOKİ ORDU KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ Ordu kura çekimi 30 Ocak Cuma günü saat 11.00’de Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

        Kura çekimi süreci TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) ya da

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ORDU KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ ORDU İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ Ordu kurası ile inşa edilecek 3 bin 334 konutun ilçe dağılımı şu şekilde:

        Ordu Merkez (Altınordu): 1.500

        Aybastı: 76

        Çamaş: 39

        Çatalpınar: 77

        Çaybaşı: 31

        Fatsa: 750

        Gölköy: 100

        Gülyalı: 50

        Gürgentepe: 52

        Kabadüz: 79

        Korgan: 80

        Ünye: 500

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
