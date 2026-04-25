TOKİ örnek daire görselleri: TOKİ İstanbul 1+1 ve 2+1 evler nasıl olacak?
İstanbul'da yapılacak TOKİ konutları için geri sayım sürerken, 1+1 ve 2+1 örnek dairelere ait görseller ortaya çıktı. Yeni projede yer alan 55 m², 65 m² ve 80 m²'lik konut tiplerinin planları incelendiğinde, fonksiyonel yaşam alanları ve modern iç tasarım detayları öne çıkıyor. Özellikle küçük metrekareye rağmen sağlanan kullanım avantajı, projeye olan ilgiyi artırırken, örnek daireler vatandaşlara fikir veriyor. İşte bilgiler...
İstanbul’da hayata geçirilecek dev sosyal konut projesinde merak edilen detaylar netleşmeye başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte inşa edilecek 1+1 ve 2+1 konutlara ait örnek daireler görüntülendi.
Depreme dayanıklı, modern ve fonksiyonel yaşam alanları sunmayı hedefleyen projede, hem mimari hem de iç tasarım detayları dikkat çekiyor. Özellikle küçük metrekarelerde maksimum kullanım alanı sunulması, projeye olan ilgiyi artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.
ÖRNEK DAİRELER TANITILDI
İstanbul’un yeni yerleşim merkezlerinden biri olan Kayaşehir’de oluşturulan örnek alanda, 1 adet 2+1 ve 2 adet 1+1 daire inşa edilerek tanıtıma açıldı. Bu daireler, projede yer alacak konut tiplerinin birebir yansıması olarak hazırlandı.
Örnek daireleri inceleyen vatandaşlar, hem oda büyüklükleri hem de kullanım alanları hakkında fikir sahibi olabiliyor.
Mutfak yerleşiminden salon genişliğine, banyodan depolama alanlarına kadar birçok detay, gerçek yaşam senaryolarına göre tasarlanmış durumda.
1+1 VE 2+1 DAİRELERİN METREKARE DETAYLARI
Projede yer alan konut tipleri ve büyüklükleri de netlik kazandı. Buna göre:
1+1 daireler yaklaşık 55 metrekare
2+1 daireler ise 65 ve 80 metrekare olarak planlandı.
Bu metrekarelere rağmen, iç mekan düzenlemelerinde oldukça verimli bir kullanım hedefleniyor. Açık ve kapalı mutfak seçenekleri, farklı yaşam tarzlarına hitap edecek şekilde projeye dahil edildi.
DEPREME DAYANIKLI VE MODERN YAPI TEKNOLOJİSİ
TOKİ tarafından inşa edilen örnek dairelerde güvenlik ve dayanıklılık ön planda tutuluyor. Projede kullanılan tünel kalıp sistemi, yapıların deprem karşısında daha dirençli olmasını sağlıyor. Ayrıca konutlarda: ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı gibi temel yapı unsurları uygulanıyor. Bu sayede hem enerji verimliliği sağlanıyor hem de konforlu bir yaşam alanı oluşturuluyor.
1,7 MİLYONDAN FAZLA KONUT TAMAMLANDI
TOKİ, bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle Türkiye genelinde önemli bir konut üretim başarısına imza attı. Daha önce yürütülen: 50 bin konut, 100 bin konut, İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut projeleri kapsamında toplamda 1 milyon 750 binden fazla konut inşa edildi. Bu projeler sayesinde yaklaşık 7 milyon dar gelirli vatandaş, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu.