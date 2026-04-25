TOKİ örnek daire görselleri: TOKİ İstanbul 1+1 ve 2+1 evler nasıl olacak?

16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesi davasında savcı mütalaası açıkladı

Mersin'de, otomobilde tabancayla başından vurulan 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın ölümüne ilişkin 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark, 27 yaşındaki Mustafa Zeybek ve 20 yaşındaki Nazmi Çetin'in tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, Şark için 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğer 2 sanığa ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 5'er yıl hapis cezası talep etti. (İHA)