        TOKİ Osmaniye kura çekim tarihi: 500 bin konut projesi ile TOKİ Osmaniye kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        Şubat ayına girilmesinin ardından güncel TOKİ kura takvimi araştırmaları hız kazandı. Kura takvimi kapsamında Osmaniye kura çekimi tarihi belli oldu. TOKİ, Osmaniye'de 2 bin 990 konut hayata geçirerek hak sahiplerine teslim edecek. Peki, TOKİ Osmaniye kurası ne zaman, saat kaçta, nerede gerçekleşecek, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Giriş: 02.02.2026 - 17:35 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:35
        1

        500 bin konut projesi kapsamında her hafta farklı şehirlerde kura çekimleri tamamlanırken, TOKİ Osmaniye kurası için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2-8 Şubat TOKİ kura takvimini paylaştı. Takvim ile birlikte Osmaniye kura tarihi netlik kazandı. Osmaniye merkez başta olmak üzere Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde toplam 2 bin 990 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Osmaniye kurası hangi gün, saat kaçta yapılacak, isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar…

        2

        TOKİ OSMANİYE’DE 2 BİN 990 KONUT HAYATA GEÇİRECEK

        Yüzyılın Konut Projesi doğrultusunda TOKİ Osmaniye'de 2 bin 990 konut inşa ediyor. Osmaniye kurası için başvuru yapan vatandaşlar, kabul edilenler listesine TOKİ’nin resmi web sitesinden ulaşabilir.

        TOKİ OSMANİYE KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TOKİ OSMANİYE KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ 2-8 Şubat kura takvimine göre Osmaniye kurası, 6 Şubat Cuma günü saat 11.00’de Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

        4

        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Vatandaşlar kura sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) veya

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ OSMANİYE KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

        TOKİ’nin Osmaniye’de inşa edeceği 2 bin 990 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Osmaniye Merkez’de 1.300,

        Kadirli’de 700,

        Düziçi’nde 500,

        Hasanbeyli’de 220,

        Bahçe’de 120,

        Toprakkale’de 100,

        Sumbas’ta 50 konut hayata geçirilecek.

        6

        TOKİ OSMANİYE KURASI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Osmaniye kura çekilişini, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Vatandaşlar kura sürecini anbean izleyebilecek.

        TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ’nin kura çekimi sonucunda konut almaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine yatırdıkları ücret geri ödeniyor. Başvuru bedeli olarak alınan 5 bin TL, hak sahibi olamayan vatandaşların banka hesaplarına iade edilecek.

        Kura çekiminin tamamlanmasının ardından iade süreci başlayacak. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, sonuçların kesinleşmesini izleyen 5 iş günü ya da 1 hafta içinde iade ödemelerini gerçekleştirecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
