500 bin konut projesi kapsamında her hafta farklı şehirlerde kura çekimleri tamamlanırken, TOKİ Osmaniye kurası için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2-8 Şubat TOKİ kura takvimini paylaştı. Takvim ile birlikte Osmaniye kura tarihi netlik kazandı. Osmaniye merkez başta olmak üzere Kadirli, Düziçi, Hasanbeyli ve Bahçe ilçelerinde toplam 2 bin 990 konut inşa edilecek. Peki, TOKİ Osmaniye kurası hangi gün, saat kaçta yapılacak, isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar…