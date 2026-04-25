İstanbul TOKİ kurası sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kura dışı kalan vatandaşlar için ücret iadesi süreci gündemin ilk sıralarına yerleşti. TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde, hak sahibi olamayan başvuru sahiplerine yatırdıkları 5 bin TL’nin iade edilmesi beklenirken, sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Banka üzerinden alınan başvurular için ücretlerin yine aynı kanallar aracılığıyla geri ödeneceği belirtilirken, iade sürecinin kura çekilişinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde başlaması öngörülüyor. İstanbul’daki yoğun başvuru sayısı nedeniyle ödeme takviminin etap etap ilerleyebileceği ifade ediliyor. Tüm ayrıntılar haberimizde...