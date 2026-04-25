TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır ve ne zaman yatacak?
TOKİ İstanbul kura çekimi ile gözler bu kez başvuru ücretlerinin iadesine çevrildi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen TOKİ kurasında hak sahibi olamayan binlerce kişi, yatırdıkları 5 bin TL'lik başvuru bedelinin ne zaman geri ödeneceğini araştırmaya başladı. TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamalar, özellikle İstanbul başvurularında yoğun talep nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır, ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınacak? İşte detaylar...
İstanbul TOKİ kurası sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, kura dışı kalan vatandaşlar için ücret iadesi süreci gündemin ilk sıralarına yerleşti. TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinde, hak sahibi olamayan başvuru sahiplerine yatırdıkları 5 bin TL’nin iade edilmesi beklenirken, sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Banka üzerinden alınan başvurular için ücretlerin yine aynı kanallar aracılığıyla geri ödeneceği belirtilirken, iade sürecinin kura çekilişinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde başlaması öngörülüyor. İstanbul’daki yoğun başvuru sayısı nedeniyle ödeme takviminin etap etap ilerleyebileceği ifade ediliyor. Tüm ayrıntılar haberimizde...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.