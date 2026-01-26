TOKİ para iadesi nasıl alınıyor ve ne zaman yatacak?
Sosyal konut umuduyla TOKİ projelerine başvuran ancak kura sonucunda ev sahibi olamayan binlerce kişi, yatırdıkları başvuru bedelinin geri ödeneceği tarihi araştırıyor. Kura sürecinin devam etmesi ile iade takvimi ve ödeme yöntemine ilişkin ayrıntılar gündeme gelirken, başvuru ücretlerinin hangi kanaldan ve ne zaman hesaplara aktarılacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
TOKİ’nin 500 bin konutluk sosyal konut hamlesinde kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, hak sahibi listesinde yer almayan başvuru sahipleri için iade süreci öne çıktı. Başvuru sırasında alınan 5 bin TL’lik ücretin geri ödenmesine ilişkin izlenecek yol ve tarih bilgileri yakından takip edilirken, vatandaşlar resmi duyurulara odaklandı. Detaylar haberimizde...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.