TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi ne zaman yapılır?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinin sonuna gelindi. TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak sahibi olamayan vatandaşlar para iadesinin yatacağı tarihi gündemine aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut projelerinde, başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL başvuru ücreti, kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayanlara iade edilmektedir. Peki, "TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi ne zaman yapılır?" İşte TOKİ para iadesi sorgulama ekranı...
TOKİ başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimleri yapılırken, gözler bu kez para iadesi tarihine çevrildi. Kura sonucuna göre başvurusu olumlu sonuçlanmayan vatandaşlar, başvuru ücretinin ne zaman yatacağını mercek altına aldı. Kura çekimlerinin ardından başvuru bedellerinin geri ödenmesine ilişkin süreç, genellikle kısa süre içerisinde başlatılıyor. TOKİ başvuru ücreti iadesi, başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki, "TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır, hesaba mı yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılır?" İşte detaylar...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.
TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?
TOKİ iadesi, başvuru yapılan banka üzerinden hesaba iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir
TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL SORGULANIR?
TOKİ sosyal konut projesinde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlar, başvuru iadesini Emlak Konut internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.
İlk adım olarak T.C. kimlik numarası ve telefon numarası bilgisi giriliyor.
İkinci aşamada ise İBAN bilgisi girilerek onaylanıyor.
Başvuru iadeleri 5 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.