Ülke genelinde başlatılan 500 bin konut projesi ile kura çekimleri il il yapılmaya devam ediyor. Kura kapsamında Samsun’da 6 bin 397 konut sahiplerini bulacak. Samsun merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza gibi birçok ilçede konutlar inşa edilecek. Peki, TOKİ Samsun kura çekim tarihi açıklandı mı, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar…