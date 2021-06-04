TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayını ile konutlar sahibini buldu. Kura çekilişi sonucunda konutu belirlenen İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 1. ve 2. Etap Projeleri hak sahipleri T. Halk Bankası A.Ş. Silivri Şubesinde, İstanbul Silivri Alipaşa Mah. 3. Etap Projesi hak sahipleri T. Halk Bankası A.Ş. E-5 Şubesinde ilan edilecek Sözleşme İmzalama Programında belirtilen tarihte sözleşme imzalayacaktır.
Sözleşme imzalama dönemi sonunda kalan konutlar yedek hak sahiplerine sunulacak olup Yedek Hak Sahibi Sözleşme İmzalama Programı ilerleyen günlerde ilan edilecektir.
TOKİ SİLİVRİ CANLI YAYIN KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Silivri kura çekilişi canlı yayınla gerçekleşti. Kuranın tamamlanmasıyla birlikte nihai sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruldu. Kura sonuçları sorgulama ekranı öncesinde yayını aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.
SİLİVRİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2021
TOKİ kura çekiliş sonuçları tamamladığında https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden bilgilerinizi girmeniz halinde isim listelerine ulaşabileceksiniz.
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