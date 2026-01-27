Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Sinop kura tarihi: 2026 TOKİ Sinop kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu? TOKİ Sinop kurası ne zaman?

        TOKİ Sinop kura tarihi: 2026 TOKİ Sinop kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sinop'ta önemli bir aşamaya gelindi. Kent genelinde inşa edilecek konutlar için başvuruların sona ermesiyle birlikte, hak sahibi olacak vatandaşları belirleyecek kura çekimi gündemin ilk sırasına yerleşti. Sinoplu başvuru sahipleri, TOKİ tarafından açıklanacak kura tarihi ile asil ve yedek listelerin ne zaman yayımlanacağını merakla bekliyor. İşte TOKİ Sinop kura tarihi...

        Giriş: 27.01.2026 - 20:08 Güncelleme: 27.01.2026 - 20:08
        1

        Ev sahibi olma hayali kuran binlerce Sinoplu için geri sayım başladı. TOKİ’nin Sinop’ta hayata geçireceği sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekiminin ardından açıklanacak asil ve yedek listelerin TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması beklenirken, “Sinop TOKİ kura sonuçları yayımlandı mı?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte merak edilenler...

        2

        TOKİ SİNOP KURASI NE ZAMAN?

        Sinop TOKİ kura çekilişi 28 Ocak Çarşamba günü Sinop Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de gerçekleşecek.

        3

        TOKİ SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

