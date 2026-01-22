TOKİ Sivas kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ Sivas kurası sonuç sorgulama ekranı
TOKİ Sivas kurası için geri sayım devam ediyor. 500 bin konut projesi kapsamında Sivas'ta toplam 3 bin 904 konut inşa edilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni haftanın kura programını duyurdu. Bu kapsamda "TOKİ Sivas kurası ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?" soruları yanıt buldu. İşte tüm detaylar haberimizde...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yurt genelinde il il kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Bu haftanın TOKİ kura takviminin yayınlanmasıyla Sivas kurası tarihi belli oldu. Sivas merkez, Suşehri, Zara, Gürün, Gemerek, Kangal gibi birçok ilçede toplam 3 bin 904 konut hayata geçirilecek. Peki, TOKİ Sivas kurası hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, kura sonuçları nereden izlenir? İşte TOKİ Sivas kurası başvuru kabul ve red listesi ile birlikte tüm ayrıntılar...
TOKİ SİVAS KURASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye genelinde 500 bin konut hayata geçiriliyor. Proje kapsamında TOKİ Sivas kurası ile 3 bin 904 konut sahiplerini bulacak.
TOKİ Sivas kurası başvurularının tamamlanmasının ardından başvuru kabul ve red listesi yayımlandı.
TOKİ SİVAS KONUT PROJESİ BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ SİVAS KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Sivas kurası, 23 Ocak 2026 saat 14.00’te Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Vatandaşlar kura sürecini TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı izleyebilecek.
TOKİ SİVAS KURASI SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin bulunduğu listeler yayınlanacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak öğrenilecek.
TOKİ SİVAS KURA İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
TOKİ Sivas’da inşa edilecek 3 bin 904 konut için ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Sivas Merkez’de 2 bin 500,
Suşehri’nde 200,
Gemerek’te 161,
Gürün’de 150,
Zara’da 119,
Altınyayla’da 100,
Divriği’de 110,
Doğanşar 100,
Yıldızeli’de 100,
Ulaş’ta 94,
İmranlı’da 94,
Kangal’da 63,
Şarkışla’da 63,
Koyulhisar’da 50 konut inşa edilecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren başlayacak.