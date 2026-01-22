Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yurt genelinde il il kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Bu haftanın TOKİ kura takviminin yayınlanmasıyla Sivas kurası tarihi belli oldu. Sivas merkez, Suşehri, Zara, Gürün, Gemerek, Kangal gibi birçok ilçede toplam 3 bin 904 konut hayata geçirilecek. Peki, TOKİ Sivas kurası hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, kura sonuçları nereden izlenir? İşte TOKİ Sivas kurası başvuru kabul ve red listesi ile birlikte tüm ayrıntılar...