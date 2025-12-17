TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son başvuru tarihi, gündemi meşgul etmeye başladı. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, 5 bin TL'lik başvuru ücreti ödeyerek başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücretini geri alabilecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor, şartları neler, nasıl başvuru yapılır?" İşte TOKİ başvurularının sona ereceği tarih...