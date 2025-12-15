TOKİ sosyal konut başvuruları sona eriyor! 1+1 ve 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?
Cumhuriyet tarihinin kapsamlı projelerinden TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusunda son haftaya girildi. Henüz başvuru yapmayanlar için 1+1 ve 2+1 sosyal konutlara başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek. TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayan projede başvuru işlemi, şartları, kura çekimi takvimi belli oldu. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?
TOKİ başvuruları devam ediyor. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilimizde inşa edilecek olan 500 bin konutta evlerin 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. 50 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar çekilecek. Peki, TOKİ başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kura çekimi takvimi belli mi?
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
TOKİ 500 bin konut başvurularının son tarihi e-Devlet üzerinden 18 Aralık, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'tır.
TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan 'Konut / İşyeri Başvuru' hizmetini kullanabilirsiniz.
Ayrıca T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla da başvuru yapabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ 500 bin konut kuraları, 29 Aralık'ta başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar çekilecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ AYLIK TAKSİT VE PEŞİNAT ÖDEME PLANI
Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.