İSTANBUL TOKİ KONUT ÖDEME PLANI

İstanbul’da TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında daire tiplerine göre fiyatlar ve ödeme planları netlik kazandı.

Bu kapsamda, 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade seçeneğiyle aylık taksitler yaklaşık 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutlar için satış bedeli 2 milyon 450 bin TL olarak açıklanırken, 245 bin TL peşinat ve 240 ay vade ile aylık ödemeler 9 bin 188 TL seviyesinde planlandı.

80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise fiyat 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için 295 bin TL peşinat alınacak ve 240 ay vade kapsamında aylık taksitler 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.