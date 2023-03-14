Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ TOKİ kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında açıklanıyor!

Tekirdağ TOKİ kura çekilişi kapsamında 2 bin 210 konut hak sahibini bulacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri yeniden başladı. Yeni takvim ile Tekirdağ'da kuralar 13 - 14 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek. İşte, Tekirdağ TOKİ kura canlı yayın izleme ekranı ve sonuçları hakkında bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TOKİ TEKİRDAĞ KURA çekimi sonuçları: 14 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları ve isim listesi sorgula öğren

    TOKİ heyecanı bugün Tekirdağ'da... Geçtiğimiz sene Kasım ayında başlayan TOKİ kuraları 81 il kapsamında düzenlenmeye devam ediyor. Deprem felaketi sonrasında bir süreliğine ertelenen kuralar yeniden başladı. 13 ve 14 Mart tarihleri arasında ise Tekirdağ'da TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, Tekirdağ kura sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izleme detayları ve Tekirdağ TOKİ nihai isim listesi sorgulama ekranı...
  • TOKİ TEKİRDAĞ KURA çekimi sonuçları: 14 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları ve isim listesi sorgula öğren

    TEKİRDAĞ TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    TEKİRDAĞ TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ TEKİRDAĞ KURA çekimi sonuçları: 14 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları ve isim listesi sorgula öğren

    TOKİ TEKİRDAĞ KONUTLARI NERELERE İNŞA EDİLECEK?

    Çorlu 2 bin 210 konut kurası 13 Mart 2023

    Süleymaniye 500 konut kurası 14 Mart 2023

    Saray 150 konut kurası 14 Mart 2023

    Muratlı 120 konut kurası 14 Mart 2023

    Hayrabolu (Kahya Mahallesi) 48 konut kurası 14 Mart 2023

    Hayrabolu (Çerkezmüsellim Mahallesi) 70 konut kurası 14 Mart 2023
  • TOKİ TEKİRDAĞ KURA çekimi sonuçları: 14 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları ve isim listesi sorgula öğren

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.
  • TOKİ TEKİRDAĞ KURA çekimi sonuçları: 14 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları ve isim listesi sorgula öğren

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ TEKİRDAĞ KURA çekimi sonuçları: 14 Mart 2023 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları ve isim listesi sorgula öğren

    YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.