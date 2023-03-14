TOKİ heyecanı bugün Tekirdağ'da... Geçtiğimiz sene Kasım ayında başlayan TOKİ kuraları 81 il kapsamında düzenlenmeye devam ediyor. Deprem felaketi sonrasında bir süreliğine ertelenen kuralar yeniden başladı. 13 ve 14 Mart tarihleri arasında ise Tekirdağ'da TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, Tekirdağ kura sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izleme detayları ve Tekirdağ TOKİ nihai isim listesi sorgulama ekranı...