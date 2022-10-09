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TOKİ iletişim numaraları: TOKİ telefon numarası kaç?

Gelir durumları iyi olmayan vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı tanıyan TOKİ'nin yeni projesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler TOKİ iletişim numaralarını araştırıyor. İşte detaylar...

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  • TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne?

    Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük sosyal konut projesi için detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022 tarihinde duyurdu. Bu kapsamda bilgi almak için TOKİ iletişim numaralarını araştıran vatandaşlar için, TOKİ'ye ulaşılabilecek numaraları derledik.
  • TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne?

    TOKİ İLETİŞİM NUMARASI

    TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022 2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur. Doğrudan bu binalardaki çağrı merkezini de arayarak bilgi edinebilirsiniz...

    ALO TOKİ hattı üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşabilir, toki.gov.tr sitesinden de tüm TOKİ iletişim bilgilerine erişebilirsiniz...
  • TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne?

    TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İSTANBUL HİZMET BİNASI

    Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5

    (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı)

    34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

    Tel: 0 (212) 495 40 40

    Faks: 0(212) 470 03 16

    TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MERKEZ BİNA

    Bilkent Plaza B1 Blok 06800

    Bilkent - Çankaya / ANKARA

    Tel: 0 (312) 565 20 00

    Faks: 0(312) 266 77 48
  • TOKİ telefon numarası kaç? TOKİ müşteri hizmetleri telefon numarası ne?

    TOKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

    TOKİ çağrı merkezi sistemine ulaşmak isteyen vatandaşların araması gereken numara 444 86 54'tür.  Aşağıdaki bilgilerden TOKİ'ye en kolay ve en hızlı şekilde erişim sağlayabilirsiniz...

    TOKİ çağrı merkezi: 444 86 54

    TOKİ KEP adresi: toki@hs.01.kep.tr

    UETS adresi: 35544-74452-16808

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