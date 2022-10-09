TOKİ İLETİŞİM NUMARASI

TOKİ mail adresi ve çağrı merkezi aracılığıyla 2022 2023 TOKİ projeleri hakkında ayrıntılara ulaşmak isteyenler 444 86 54 telefon numarasını arayabilir. Öte yandan TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da olmak üzere iki farklı başkanlığı bulunur. Doğrudan bu binalardaki çağrı merkezini de arayarak bilgi edinebilirsiniz...

ALO TOKİ hattı üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşabilir, toki.gov.tr sitesinden de tüm TOKİ iletişim bilgilerine erişebilirsiniz...