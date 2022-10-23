TOKİ temel atma töreni ile ilgili detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla TOKİ temel atma töreni tarihini ve temel atılacak iller belli oldu. Peki, TOKİ temel atılacak 17 il hangileri? İşte TOKİ temel atma töreni tarihi ve yeri...