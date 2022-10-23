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TOKİ temel atma töreni ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ teme atma töreni için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ temel atma töreninin 25 Ekim'de 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak tören öncesi vatandaşlar TOKİ temel atılacak illeri araştırıyor. İşte TOKİ temel atma töreni hakkında ayrıntılar...

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  • TOKİ temel atma töreni ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ temel atılacak 17 il hangileri?

    TOKİ temel atma töreni ile ilgili detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Bakan Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla TOKİ temel atma töreni tarihini ve temel atılacak iller belli oldu. Peki, TOKİ temel atılacak 17 il hangileri? İşte TOKİ temel atma töreni tarihi ve yeri...
  • TOKİ temel atma töreni ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ temel atılacak 17 il hangileri?

    TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NE ZAMAN?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yeri ile “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşanacak.
  • TOKİ temel atma töreni ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ temel atılacak 17 il hangileri?

    TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

    Ankara Sincan Lale Meydanı’nda yapılacak törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atma törenlerini gerçekleştirecekler.
  • TOKİ temel atma töreni ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ temel atılacak 17 il hangileri?

    TOKİ TEMEL ATILACAK 17 İL

    Murat Kurum konuya ilişkin hangi ilde kaç konutun temelinin atılacağına dair bir tablo da paylaştı. Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temelinin atılacağı duyuruldu.

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