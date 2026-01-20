Habertürk
Habertürk
        TOKİ TOKAT KURASI NE ZAMAN? 2026 TOKİ Tokat kura çekilişi ne zaman? TOKİ Tokat kura sonuçları ile isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ Tokat kura tarihi açıklandı! 2026 TOKİ Tokat kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ'nin 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Tokat'ta yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya girdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, Tokat merkez ve ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için kura heyecanı başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahiplerini belirleyecek kura tarihine ve sonuçların açıklanacağı takvime odaklandı. İşte TOKİ Tokat kura tarihi...

        Giriş: 20.01.2026 - 20:59 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:59
        Tokat’ta aileleri ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlayan TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimine çevrilirken, Tokat genelinde başvuru yapan vatandaşlar “Kura ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. TOKİ’nin açıkladığı takvim, kentte büyük bir merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

        TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ sosyal konut projesi kapsamında TOKİ’nin sürdürdüğü kura çekimleri devam ederken, Kent genelinde yoğun ilgi gören kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba günü 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda saat 13.00’te gerçekleştirilecek. Proje doğrultusunda Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 392 sosyal konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

