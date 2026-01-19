Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ TRABZON KURASI NE ZAMAN? 2026 TOKİ Trabzon kura çekilişi ne zaman? TOKİ Trabzon kura sonuçları ile isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ Trabzon kurası ne zaman? 2026 TOKİ Trabzon kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ'nin 500 bin konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Trabzon'da yürütülen sosyal konut sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Trabzon merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş, TOKİ tarafından açıklanan kura tarihini ve sonuç takvimini yakından takip ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:44
        1

        Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan Yüzyılın Konut Projesi’nde Trabzon etabı için kura süreci başlıyor. Kent genelinde yapılacak sosyal konutlar için başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceğini merak etmeye başladı. TOKİ’nin duyurduğu takvim doğrultusunda, hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihi gündemin üst sıralarında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ TRABZON KURASI NE ZAMAN?

        Trabzon’a ilişkin kura çekimi, 21 Ocak tarihinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde saat 11.00 itibarıyla 3.734 konut için gerçekleştirilecek. Bu çekilişle birlikte ocak ayı içerisinde binlerce vatandaş daha ev sahibi olma hayaline bir adım yaklaşacak. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

        3

        SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek.

        1) TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)

        2) E-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.

