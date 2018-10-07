Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) tarafından uygulanan yüzde 24 indirim kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanyanın ilk 11 gününde 4 bin 955 konut ve iş yer alıcısı 212 milyon 35 bin TL’lik borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. 527 kişi de borcunun belli bir kısmını kapatıp, 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı.

5.482 KİŞİ YARARLANDI



Kısmı ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyanın ilk 11 gününde toplam 5 bin 482 vatandaşı yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin TL’lik borcun 217 milyon TL’si yastık altından ödendi.



Vatandaşların yüzde 24 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını ifade eden TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Kampanyamızdan ilk 11 günde yararlanan vatandaşlarımızın yüze 95’i borcunu "yastık" diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı.” açıklamasında bulundu.



"Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir." diyen Turan, şöyle devam etti: "Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı.‘’





ESNEK ÖDEME İLE 16 MİLYON LİRALIK BORÇ KAPATILDI



Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabiliyor. Borcunun tamamını kapatamayan 527 konut ve iş yeri alıcımız yaptıkları 16 milyon 455 bin liralık peşin ödemelerle %24 indirim kampanyasından faydalandı.” açıklamasında bulundu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan

Yüzde 24 indirim kampanyasında kısmı ödeme ile yararlanan vatandaşlar ile beraber toplam 5 bin 482 vatandaşın kampanyadan faydalandığını belirten Turan, toplam 228 milyon 490 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi." dedi.

'GÜVENİN GÖSTERGESİ'



Başkan Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.



Vatandaşların birikimleri konut amaçlı kullanılmasının sektöre duyulan güven ve ilginin göstergesi olduğunu belirten Turan, “Birikimlerin konut amaçlı kullanılması sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir.” dedi. İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten Turan, “İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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