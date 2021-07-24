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Tokyo 2020 Türkiye müsabakaları: Tokyo 2020 Türkiye hangi dallarda yarışıyor?

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TOKYO 2020 TÜRKİYE HANGİ DALLARDA YARIŞIYOR?

Tokyo Yaz olimpiyatlarına katılan Türk sporcuların isimleri, katılacağı kategorileri ve branşları şu şekilde:

ATLETİZM

Gülle atma:
Emel Dereli

200 metre:
Ramil Guliyev

20 km yürüyüş:
Ayşe Tekdal
Meryem Bekmez
Salih Korkmaz

400 metre engelli:
Yasmani Copello Escobar
5 bin metre ve 10 bin metre:
Yasemin Can

Cirit atma:
Eda Tuğsuz

Maraton:
Meryem Erdoğan
Yavuz Ağralı
Polat Kemboi Arıkan
Kağan Kigen Özbilen

Sırıkla atlama:
Ersu Şaşma

Çekiç atma:
Özkan Baltacı
Eşref Apak

3 adım atlama:
Necati Er

ATICILIK

10 metre havalı tabanca:
Yusuf Dikeç
İsmail Keleş

10 metre havalı tüfek:
Ömer Akgün

25 metre çabuk atış tabanca:
Özgür Varlık

BADMİNTON
Neslihan Yiğit

BİSİKLET

Yol yarışı:
Ahmet Örken
Onur Balkan

BOKS

52 kiloda:
Batuhan Çiftçi

51 kiloda:
Buse Naz Çakıroğlu

60 kiloda:
Esra Yıldız

69 kiloda:
Busenaz Sürmeneli

JİMNASTİK

Artistik cimnastik:

İbrahim Çolak
Nazlı Savranbaşı
Ahmet Önder
Adem Asil
Ferhat Arıcan

ESKRİM
İrem Karamete

GÜREŞ
Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo)
Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo)
Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo)
Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo)
Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo)
Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo)
Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo)
Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo)
Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo)

HALTER
Ferdi Hardal (61 kilo)
Muhammed Furkan Özbek (67 kilo)
Nuray Levent (64 kilo)

KARATE
Dilara Bozan (Kata)
Ali Sofuoğlu (Kata)
Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo)
Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo)
Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo)
Merve Çoban (Kumite +61 kilo)
Eray Şamdan (Kumite 67 kilo)

KÜREK
Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)

MODERN PENTATLON
İlke Özyüksel

YÜZME
Berke Saka (200 metre sırtüstü)
Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama)
Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest)
Ümit Can Güreş (100 metre kelebek)
Emre Sakçı (100 metre kurbağalama)
Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest)
Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest)
Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık)

TEKVANDO
Nafia Kuş (+67 kilo)
Rukiye Yıldırım (49 kilo)
Hatice Kübra İlgün (57 kilo)
Nur Tatar (67 kilo)
Hakan Reçber (68 kilo)

YELKEN
Deniz Çınar (Erkekler 470)
Ateş Çınar (Erkekler 470)
Alican Kaynar (Finn)
Beste Kaynakçı (Kadınlar 470)
Okyanus Arıkan (Kadınlar 470)
Ecem Güzel (Laser radial)
Dilara Uralp (Rüzgar sörfü)
Onur Cavit Biriz (Rüzgar sörfü)

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