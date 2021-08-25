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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları Tokyo'da 4 final - Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem ve Koral Berkin Kutlu finale yükseldi
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Tokyo'da 4 final

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücülerimiz Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem ve Koral Berkin Kutlu finale yükseldi

Tokyo'da 4 final - Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Elif İldem ve Koral Berkin Kutlu finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ile Sevilay Öztürk finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Sevilay Öztürk ilk, Sümeyye Boyacı ise ikinci seride seçmelerde mücadele etti.

Sevilay Öztürk, serisinde 3.17.30'luk zamanıyla 5 sporcu arasından 4. oldu. Sümeyye Boyacı ise 3.15.75'lik derecesiyle 6 sporcu arasından 4. sırayı elde etti.

Genel klasmanda 11 sporcu arasında ilk 8'e girmeye başaran milli sporculardan Sümeyye 7'nci, Sevilay ise 8'inci olarak final bileti aldı.

Milli sporcuların yer alacağı final yarışı TSİ 14.08'de başlayacak.

ELİF İLDEM

Kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde ise Elif İldem, finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında İldem, seçmelerde ilk seride yarıştı. Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.

Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı. İldem'in yer alacağı final yarışı TSİ 11.40'ta başlayacak.

BERKİN KUTLU

Erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde de Koral Berkin Kutlu, finale çıktı. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ikinci seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi. Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı. Koral Berkin Kutlu'nun yer alacağı erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin finali TSİ 13.52'de başlayacak.

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