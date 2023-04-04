HAZAL KAYA



Ah canım Tolga... Çok üzgünüm çok...



SONER ARICA



Çok erken bir veda oldu bu; şaşkın ve çok üzgünüm… Mekanı cennet olsun...

CAN GOX



Ahh Tolga! Senin için bunları yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Seni, güzel kalbini, müzik için yaptıklarını, dostluğunu çok özleyeceğim.