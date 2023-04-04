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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tolga Akyıldız defnedildi

Beyin kanaması geçiren 50 yaşındaki gazeteci Tolga Akyıldız, cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Akyıldız, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

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  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    Cumartesi günü beyin kanaması geçiren 50 yaşındaki gazeteci yazar Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolga Akyıldız, Zincirlikuyu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    Tolga Akyıldız'ın cenaze törenine birçok ünlü isim ve yazarın yakınları katıldı.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    Aralarında Teoman, Ferman Akgül, Fatma Turgut, Kerem Kupacı, İpek Erdem, Harun Tekin, Tuna Kiremitçi ve Şebnem Bozoklu'nun da olduğu birçok ünlü isim cenazede yer aldı.

  • "BURADAKİ BİRÇOK İNSANIN İÇİNE DOKUNMUŞTUR"

    Cenazeye katılan ünlü isimler duygularını ifade etmekte zorlandı. Teoman, “Tolga tabii ki çok değerli bir kişi. Aynı zamanda arkadaşımızdı. Popüler müziğin içinde beraber büyüdüğümüz bir isimdi. Yeni gördüm. Çok sağlıklıydı, kendine çok dikkat ediyordu. Çok şaşırdım açıkçası, herkes gibi çok üzgünüm. Buraya baktığın zaman kalabalığı görebiliyorsunuz. Buradaki birçok insanın içine dokunmuştur. Bizim özel bir yere koyduğumuz bir müzik yazarıydı. Sadece müzik yazarı değildi. Başka işlere de girişmişti. Sektörde yeni yeni şarkıcıların çıkması adına bir proje içerisindeydi. Erken vefat etti. Çok üzgünüm" şeklinde konuştu.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    Fatma Turgut, "Son dönemlerde çok yakındık. Çok değerli bir insanı kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    "ÇOK GÜZEL İZLER BIRAKTI"

    İpek Erdem, "Çok eskiye giden bir dostluğumuz vardı. O kadar kıymetli özel bir insandı ki... Ülkede ve hepimizde çok güzel izler bıraktı. Birlikte çalışma imkânımız olmamıştı ama birçok etkinliğine katılmıştım. Çok dost sohbetlerimiz olmuştu. Çok sevgi dolu bir insandı. O yüzden hepimiz çok derinden üzgünüz" açıklamasında bulundu.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    "ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSANI KAYBETTİK"

    Ferman Akgül ise, "Hani senin için bir şeyler yazması lütuf olacağı söz yazarlarından biriydi. Bizim ilk albümümüz hakkında bir şeyler yazınca havalara uçmuştuk. 'Vay Tolga Akyıldız, bizim albümüz için bir şeyler yazdı' demiştik. O denli fikirleri önemli bir ağabeyimizdi bizim için. Müzik adına, bir dost adına çok önemli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    Tolga Akyıldız'ın vefatı meslektaşlarının yanı sıra sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Akyıldız'a veda etti.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    TUNA KİREMİTÇİ

    30 yıllık arkadaşım gitti. Galatasaray Lisesi'nden beri birbirimizle gurur duyarak büyüdük. Müzik dünyası bilge bir yazarını, İstanbul son beyefendilerinden birini kaybetti. Üzüntüm tarifsiz. Huzur içinde uyu canım kardeşim Tolga Akyıldız.

    AYŞEGÜL ALDİNÇ

    Ah Tolgacığım; çok erken. Çok şaşkın ve üzgünüm.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    FATMA TURGUT

    Hepimizin, tüm müzik camiasının başı sağ olsun. İnanması çok güç bir haber bu. Tolga Akyıldız, aramızdan ayrılmış. Tolga, gitmiş.. Erkenden hem de... Ailesine, sevdiklerine, herkese sevgisi kadar sabır diliyorum. Huzurla git Tolga...

    FERHAT GÖÇER

    İyi, güzel, aydın bir insan, kıymetli bir gazeteci ve müzik yazarı, meslek yoldaşımız Tolga Akyıldız'ı kaybettik. Çok üzgünüm…
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    GONCA VUSLATERİ

    Sevenlerine sabır diliyorum... Allah rahmet eylesin.

    TEOMAN

    Yalan dünya. Nur içinde yat Tolgacığım.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    YEŞİM SALKIM

    Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok erken değil mi Tolga?

    GÖKSEL

    Ah canım Tolga... İnanmak istemiyorum. Mekanın cennet olsun.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    HAZAL KAYA

    Ah canım Tolga... Çok üzgünüm çok...

    SONER ARICA

    Çok erken bir veda oldu bu; şaşkın ve çok üzgünüm… Mekanı cennet olsun...

    CAN GOX

    Ahh Tolga! Senin için bunları yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Seni, güzel kalbini, müzik için yaptıklarını, dostluğunu çok özleyeceğim.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    TOLGA AKYILDIZ HAKKINDA

    Tolga Akyıldız, 1973'te İstanbul'da doğmuştu. Galatasaray Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirmişti.

    Gazetecilik mesleğine 1987'de 'Hey Dergisi'nde başlamıştı. 1993-1997 yılları arasında arasında 'GO' (Genç Olmak) Dergisi, Akşam Gazetesi, Health & Shape ve Anne & Çocuk dergilerinde editörlük yapmıştı.

    1997'de 'Blue Jean Dergisi'nde Yayın Yönetmeni olarak görev alan gazeteci, 2000'de 'Blue Jean' ve 'Hey Girl Dergisi'nin yayın direktörlüğünü üstlenmişti.

    2000-2007 yılları arasında bu dergilere ek olarak 'Max', 'İstanbul Life' ve 'Auto Show' dergilerinin de yayın direktörlüğü görevini yürütmüştü.
  • Tolga Akyıldız son yolculuğuna uğurlandı - Gazeteci Tolga Akyıldız kimdir, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

    Tolga Akyıldız, 2012 Yılı'nda 'Nova Medya Yayıncılık'ta Genel Koordinatörlük görevini üstlenmişti. 'Cosmopolitan', 'Elele', 'Biba', 'Marie Claire', 'Touch İstanbul Dergileri'nde köşe yazıları ve röportajları yayımlanmıştı.

    'Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı 'Sokak Çocuğu' adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; 'Esquire' ve 46 Dergileri için köşe hazırlamıştı.

    Akyıldız, aynı zamanda müzisyenler ve markaları bir araya getiren projeler üreten 'müzikmentor' adlı yapının kurucusuydu. İlk öykü kitabı 'Özür Dilerim Çok Sevdim', 2014'te yayımlanmıştı.
     
    Fotoğraflar: Instagram

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