Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamlayan ve ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a konuştu. Uzun süren sakatlık sürecini anlatan Tolga, Ali Koç'un kendisine büyük destek sağladığına vurgu yaptı. Tecrübeli futbolcu, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da dile getirdi.

Ligin ikinci yarısıyla ilgili açıklamalar yapan Tolga, "Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren Fenerbahçe, sonuçta biz Fenerbahçe'yiz. Biz büyük bir camiayız. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok iyi çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağız ve şampiyon olacağız. Önemlisi olan bu." ifadelerini kıllandı.

"1.5 SENE OYNAMADIM, BU SÜREÇTE HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZLUĞA KAPILMADIM"

Sahalardan uzak kaldığı süreci anlatan Tolga, "Disiplinli olman lazım, kafa olarak güçlü olman gerekiyor. Bir süreç gerekiyor. Her gün 'Nasılsın ayağın nasıl oldu?' diye sorular sordular. O dönemde psikolojik olarak çok güçlü olmalısın. Ailemin desteği sayesinde sahalara geri dönmeyi başardım." dedi.

Yaklaşık 1,5 sene futbol oynayamadığını hatırlatan tecrübeli futbolcu "1,5 sene oynamadım, bu süreçte hiçbir zaman umutsuzluğa kapıldığım zaman olmadı. Tabii ki insan üzülüyor istediği sonuçları alamadığı zaman, ama ben hiçbir zaman pes etmedim hiçbir zaman bırakmadım. Ailem her zaman yanımdaydı, başkanım Ali Koç Ersun hocam ve kulüp doktorları fizyoterapistleri masörleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar onların sayesinde daha çabuk daha iyi bir moralle sahalara geri dönebildim" yorumunu yaptı.

"ÜZERİMDEKİ BASKIYI ALİ KOÇ ALDI"

Geçirdiği zor günlerde başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmak üzere büyük destek gördüğünü dile getiren Tolga, "Sakatlık sürecinde başkanım Ali Koç bana 'Sen önce bir sağlığına kavuş, tek sağlığına kavuşmayı hedefle' ifadelerini kullandı. Bu sözleri bir başkan derse oyuncu sevinir, üzerindeki baskı da bitmiş olur. Benim üzerimdeki baskıyı aldı başkanımız. Sakatlık sürecimde beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her zaman destekledi." dedi.

"İLK GOLÜM BAŞKAN İÇİNDİ"

Dönüşünde de Başkan Koç'a teşekkür eden orta saha oyuncusu "Sağ olsun sahalara geri dönebildim. İlk golüm başkanım içindi, bunu da başardım. İnşallah bu yıla daha fazla çalışarak, performansımı daha da artırarak daha iyi olmayı hedefliyorum. Sahalara dönmemde sadece ABD'deki tedavi süreci değil kulüp doktorumuz bana büyük destek verdi,yardımcı oldu. Ona da ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE DİYE BİR ŞEY YOK, TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Şampiyonluk şansını yüzde kaç görüyorsun sorusunu yanıtlayan Tolga, 'Yüzde diye bir şey yok. Bizim hedefimiz tek şampiyonluk, şampiyonluk hedefine odaklanmış durumdayız. Türkiye Kupası'nı da alacağız, Her şey güzel olacak" dedi.