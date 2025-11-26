Habertürk
        Tolga Güleç'ten ayrılık açıklaması - Magazin haberleri

        Tolga Güleç'ten ayrılık açıklaması

        Tolga Güleç, nişanlısı Öykü Cengiz ile ayrıldıkları yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulundu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:41
        Ayrılık açıklaması
        Oyuncu Tolga Güleç ve sunucu sevgilisi Öykü Cengiz, evlilik yolunda ilk adımı 4 Temmuz 2025'te attı. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak mutluluklarını sevenleriyle paylaşmıştı.

        Nişan sonrası ilişkilerinde her şey yolunda görünürken, Öykü Cengiz'in sosyal medya hesabını silmesi magazin gündemini hareketlendirdi. Bu beklenmedik hamle, çiftin ayrıldığı yönünde hızla yayılan iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

        Çıkan ayrılık dedikodularının ardından, Tolga Güleç'ten jet hızıyla bir açıklama geldi. Güleç, iddiaları yalanlayarak şöyle dedi; "Öykü’nün hesabında bir sorun var, onu açtırmaya çalışıyoruz. Ayrılık yok."

        Tolga Güleç bu açıklamasıyla, evlilik yolunda yürümeye devam ettiklerinin ve ilişkilerinde herhangi bir kriz yaşanmadığının altını çizmiş oldu.

