"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar öncesini andı. 17 yaşındayken çekilen bir karesini yayınlayan Tolga Karel, "Hayat ve zaman çok hızlı geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kimi takipçisi ünlü oyuncunun gönderisine, "Her zaman çok yakışıklısınız" yorumunu yaparken kimisi ise, "Fotoğrafta içime sinmeyen bir şey var ama ne?" diyerek, paylaşımın photoshop olabileceğini ima etti.