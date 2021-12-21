AMERİKA'DA ŞİRKET KURDU

"Yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım. 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım." diyen Tolga Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurduğunu duyurmuştu.

Çok sayıda TIR alan Karel, heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Karel, "Şirketlerimin bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat, diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 TIR'lık şirketimin CEO'luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir. 'Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın..' Şimdi ustalık döneminin başındayım. Rabbim yar ve yardımcım olsun." demişti.