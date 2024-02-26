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        Haberler Magazin Tolga Savacı kimdir? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte hayatı ve kariyeri

        Tolga Savacı kimdir? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereliydi?

        Oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Tolga Savacı kimdir? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereliydi? Sorularını gündeme getirdi. 80'li yıllarda birçok Yeşilçam filminde rol alan Tolga Savacı, "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım attı. İşte Tolga Savacı'nın hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:53
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        Sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı yaşamını yitirdi. 60 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tolga Savacı yaşamı boyuncu birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki, "Tolga Savacı kimdir? Tolga Savacı kaç yaşındaydı, nereliydi?" İşte Tolga Savacı biyografisi ve hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        TOLGA SAVACI KİMDİR?

        Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963'te İstanbul’da doğdu. Ablası emekli manken Sibel Savacı. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi bulunuyor.

        Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

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        Oyunculuğa 1985'te 'Arzu' adlı filmde Banu Alkan ile başrol oynayarak başlayan Tolga Savacı, Hülya Avşar ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Tapılacak Kadın' ve 'Sekreter' filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı.

        Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992 - 1993'te SHOW TV'de “Coke N'Roll” adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan’da, iki yıl boyunca butik otel işleten Savacı, 3'üncü evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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