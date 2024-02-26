Oyunculuğa 1985'te 'Arzu' adlı filmde Banu Alkan ile başrol oynayarak başlayan Tolga Savacı, Hülya Avşar ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Tapılacak Kadın' ve 'Sekreter' filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı.

Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992 - 1993'te SHOW TV'de “Coke N'Roll” adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan’da, iki yıl boyunca butik otel işleten Savacı, 3'üncü evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.