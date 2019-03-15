Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var

Giriş: 15.03.2019 - 07:51 | Güncelleme:  

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve sekiz aylık hamile eşi Almeda Abazi, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bebek için alışverişe çıkan çiftin ellerindeki bebek yıkama küveti dikkat çekti

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Almeda Abazi'nin eşi Tolgahan Sayışman, babalık heyecanlıyla ilgili, "Doğuma gireceğim. Rol gereği üç kere doğum sahnesi yaşadım. Rolde kolaydı, bakalım şimdi nasıl olacak. Oyuncaklara falan bayılıyorum zaten. Heyecan arttı bende de. Artık yeni bir hayat tarzı başlayacak. Keyifli bir telaşımız var" ifadelerini kullandı.

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    "BABY SHOWER ÇOK GEREKSİZ"

    13 kilo aldığını belirten Abazi ise normal doğum yapmak istediğini belirtip bebeklerine baby shower partisi yapıp yapmayacakları sorulduğunda da, "Baby shower düşünmüyorum. Çok gereksiz geliyor bana, daha bebek gelmeden. Cinsiyet partisini de yapmamıştık aslında. Tolga’ya söylerken kameraya çektiler, parti yapmışız gibi göründü" diye yanıt verdi.

  • 3Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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    "BİZDEN ÖNCE ADINA HESAP AÇMIŞLAR"

    Ayrıca son günlerde ünlü çiftlerin doğmamış bebeklerine sosyal medya hesabı açmaları hatırlatılınca ise Abazi, "Bunu düşünmedik ama geçenlerde bakalım dedik. Zaten adına hesap açmışlar bizden önce. Fotoğraflarını da paylaşırız herhalde, gizli tutmayız ama çok fazla da paylaşmayız" ifadelerini kullandı.

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  • 36Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 37Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 38Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 39Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 40Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 42Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 44Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 45Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 46Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 47Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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  • 48Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti: Keyifli bir telaşımız var - Magazin haberleri
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