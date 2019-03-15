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"BABY SHOWER ÇOK GEREKSİZ"

13 kilo aldığını belirten Abazi ise normal doğum yapmak istediğini belirtip bebeklerine baby shower partisi yapıp yapmayacakları sorulduğunda da, "Baby shower düşünmüyorum. Çok gereksiz geliyor bana, daha bebek gelmeden. Cinsiyet partisini de yapmamıştık aslında. Tolga’ya söylerken kameraya çektiler, parti yapmışız gibi göründü" diye yanıt verdi.