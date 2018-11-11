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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, oyuncu çift Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Üç aylık hamile olduğu ortaya çıkan ve evlat sahibi olacakları için heyecan içinde olan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'ye, Kenan Sipahi, İlda Abazi, İsmail Filiz ve eşi Nurana Bagieva da eşlik etti.