Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman'dan dünya birinciliğinin 20'nci yılına özel paylaşım - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman'dan dünya birinciliğinin 20'nci yılına özel paylaşım

        Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, 2005'te Güney Kore'de düzenlenen Manhunt International yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek kazandığı Dünya birinciliğinin 20'nci yılında nostaljik bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 20:29 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya birinciliğinin 20'nci yılına özel paylaşım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Sayışman, 2005'te Güney Kore’de düzenlenen, geleceğin erkek süper modelini arayan uluslararası organizasyon Manhunt International'da Türkiye'yi temsil ederek elde ettiği dünya birinciliğinin 20’nci yılına özel fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

        Tolgahan Sayışman, paylaşımına şu ifadeleri not düştü; "08.09.2005... 20 yıl önce bugün, Güney Kore’de düzenlenen Manhunt International’da Türkiye’yi temsilen elde ettiğim Dünya birinciliği; hayallerimin peşinden koşarken çıktığım uzun yolculuğun ilk büyük basamağıydı. O gün için bir unvan, bir başarı; bugün ise güzel bir hatıra ama benim için hâlâ önemli bir dönüm noktası."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tolgahan sayışman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        iPhone 17 serisi sahneye çıkıyor!
        iPhone 17 serisi sahneye çıkıyor!
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı