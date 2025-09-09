Tolgahan Sayışman'dan dünya birinciliğinin 20'nci yılına özel paylaşım

Oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Sayışman, 2005'te Güney Kore’de düzenlenen, geleceğin erkek süper modelini arayan uluslararası organizasyon Manhunt International'da Türkiye'yi temsil ederek elde ettiği dünya birinciliğinin 20’nci yılına özel fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Tolgahan Sayışman, paylaşımına şu ifadeleri not düştü; "08.09.2005... 20 yıl önce bugün, Güney Kore’de düzenlenen Manhunt International’da Türkiye’yi temsilen elde ettiğim Dünya birinciliği; hayallerimin peşinden koşarken çıktığım uzun yolculuğun ilk büyük basamağıydı. O gün için bir unvan, bir başarı; bugün ise güzel bir hatıra ama benim için hâlâ önemli bir dönüm noktası."

Fotoğraflar: Instagram