Tolgahan Sayışman: Halkımızın yanındayız

"HALKIMIZIN YANINDAYIZ"



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tolgahan Sayışman, "Depremzedelerimize ulaştırmak için derneğimize yapmış olduğunuz her türlü yardım için minnettarız. Depremin ilk anından itibaren insani yardımlarımızın yanı sıra bu hafta sonu da Kahramanmaraş ve Hatay giden Ar-Ge ekibimizle beraber yaşananları takip etmeye devam ediyoruz. Gerçek anlamda ihtiyaç listemizi hazırlayıp, halkımızın yanında olmaya yola çıkacağız" dedi.



Fotoğraflar: DHA, Instagram