+ Tolgahan Sayışman, Bir Umut Yeter dizisindeki Yılmaz Karabey karakteriyle gündeme geldi. Türkiye'nin ilk başta model olarak tanıdığı Tolgahan Sayışman, uzun yıllardır oyunculukla adından söz ettiriyor. Tolgahan Sayışman'ın ve Bir Umut Yeter dizisinde hayat verdir Yılmaz Karabey karakterinden detaylar haberimizde.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman tam adı ile Turgut Tolgahan Sayışman 17 Aralık 1981'de İstanbul'da doğdu. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır. Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Kendisi aynı zamanda Eylül 2010 yılında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, Lale Devri adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır. 2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. Şubat 2015 yılında Asla Vazgeçmem dizisinde Yiğit Kozan karakterini canlandırmıştır. Asla Vazgeçmem dizisinde başrolü Amine Gülşe ile paylaşmıştır. 2017 yılında Siyah İnci dizisinde Kenan Çelebi rolünü oynamaktadır ve başrolü Hande Erçel ile paylaşmıştır.

YILMAZ KARABEY KİMDİR?

Hakkari’de 6 askerini şehit vermiş, kendisi de vurulmasına ve ölümcül yaralar almasına rağmen hayata bir şekilde tutunmuş onurlu, vicdanlı ve hakkaniyetli bir gazi! İnsanlardan uzak, sade, sakin ve huzurlu bir hayat isteği onu kimsenin yaşamadığı ücra bir adadaki deniz fenerinin bekçisi olmaya kadar götürür. Fenerin bulunduğu kasabada yaşayan Elif’le tanışıp kısa sürede evlenmeye karar veren Yılmaz’ın fırtınalı bir gecede karaya vuran bir kayıktan çıkan bebeği evlat diye bağrına basmasıyla gelişen olaylar, hayatının kalan bölümünü kurşun yarası kadar acı veren bir vicdan muhasebesiyle geçirmesine neden olur.

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